Ingressos para a turnê Amigos começam a ser vendidos nesta terça (14)

Ícones da música sertaneja, Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano se reúnem na turnê Amigos, que vai passar por Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os ingressos para o aguardado reencontro, após 20 anos, começam a ser vendidos nesta terça-feira (14), no site do Livepass.

A primeira apresentação acontecerá no Dia do Amigo, 20 de julho, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Em seguida, as duplas sertanejas e o cantor Leonardo, que fez dupla com o irmão Leandro (1961-1998), seguem para São Paulo (7 de setembro), Porto Alegre (23 de novembro) e Rio de Janeiro (14 de dezembro). Os ingressos para as próximas datas ainda serão divulgados.

Os valores das entradas variam entre R$ 80 e R$ 600, sendo que os camarotes VIP e premium (únicos que não têm meia-entrada) incluem open bar de bebida e de bebida/comida, respectivamente. A segunda apresentação dos cantores, no Allianz Parque, em São Paulo, será exibido pela Globo e pode virar um DVD.

“São três horas de puro hit. Músicas para o povo cantar, se emocionar, se encantar e matar as saudades”, resumiu o cantor Chitãozinho, em entrevista à Folha de S. Paulo. “Cantar com os amigos é uma vaidade pessoal nossa. Não é por dinheiro ou para alavancar a carreira”, garantiu Luciano, sobre o reencontro da música que fez sucesso nos anos 1990.

Turnê Amigos

Onde: Belo Horizonte, Estádio Mineirão

Quando: 20 de julho

Venda de ingressos: a partir de terça-feira (14 de maio)

Preço: de R$ 80 a R$ 600

Onde: São Paulo, Allianz Parque

Quando: 7 de setembro

Venda de ingressos: a partir de 17 de maio

Preço: de R$ 100 a R$ 450

Onde: Porto Alegre, Arena do Grêmio

Quando: 23 de novembro

Venda de ingressos: a partir de 23 de maio

Preço: de R$ 100 a R$ 1.000

Onde: Rio de Janeiro, Arena Jeunesse

Quando: 14 de dezembro

Venda de ingressos: a partir de 30 de maio

Preço: de R$ 180 a R$ 420