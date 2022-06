Ingressos para Beatles Abbey Road começam a ser vendidos na quarta (22)

Um show completo, cênico e musical, para agradar tanto os beatlemaníacos como aqueles que estão apenas engatinhando na discografia dessa que é tida como uma das mais importantes bandas da história da música mundial. Isso é o que promete o Beatles Abbey Road – The Ultimate Tribute, que se apresenta no dia 4 de setembro (domingo), às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Os ingressos que começam a ser vendidos nesta quarta-feira (22), custam a partir de R$60,00 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e pelo site do Sympla.

Já vista por mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e exterior - e considerada como a melhor banda cover dos “garotos de Liverpool” – a Beatles Abbey Road juntou todo o conhecimento acumulado, em mais de 20 anos de estrada tocando Beatles, para montar um espetáculo que oferece não só a música, mas uma experiência única para o público.

Além da reprodução fiel às músicas, o grupo formado por Carlos Picchi (Ringo Starr), Maury D’Ambrosio (George Harrison), Ricardo Junior (Paul McCartney) e Luis Fernando Gomes (John Lennon) tem como diferencial os instrumentos, idênticos aos usados pelos Beatles, o figurino e, principalmente, a performance de palco: os integrantes reproduzem trejeitos, tiques e manias dos garotos de Liverpool.

Serviço: Beatles Abbey Road – The Ultimate Tribute | 4 de setembro (domingo), 20h, no TCA | Ingressos variam de R$ 180/ R$ 90 a R$ 120/ R$ 60, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.