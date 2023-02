Ingressos para curtir Carnaval nas arquibancadas do Campo Grande variam de R$30 a R$70

O folião que optar por curtir o Carnaval 2023 na comodidade das arquibancadas do Campo Grande, no Circuito Osmar, já pode adquirir o ingresso de acesso às cadeiras nos principais estandes de vendas montados nos principais shoppings da cidade. Com funcionamento de quinta (16) até a terça-feira (21), os assentos poderão ser adquiridos com antecedência, com valores que variam de R$30 a R$70, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito.

Os equipamentos estarão abertos a partir desta quinta-feira (16), às 17h. Na sexta-feira (17) o acesso acontece mais cedo, ao meio-dia. De sábado (18) a terça-feira, a entrada será a partir das 10h.

Os ingressos estão à venda nos seguintes pontos: balcões Pida Piedade, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping; Bora Tickets Shopping da Bahia, balcão de ingressos dos shoppings da Bahia e no balcão de ingressos do Parque Shopping.

Valores

Para a quinta, sexta-feira e sábado, as entradas podem ser adquiridas por R$60 (inteira) e R$30 (meia). Os ingressos para domingo, segunda e terça-feira custam R$70 (inteira) e R$35 (meia).

