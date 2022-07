Ingressos para Milton começam a ser vendidos, com inteira a 300 reais

Começam a ser vendidos nesta quarta-feira (20), a partir do meio-dia, os ingressos para o show que Milton Nascimento fará na Concha Acústica no dia 9 de setembro. A apresentação integra a turnê A Última Sessão de Música, que marca a despedida do cantor dos palcos.

A venda dos ingressos será realizada no site www.ticket360.com.br/miltonnascimento. Os ingressos custam R$300/R$ 150 para plateia e R$ 500/R$ 250 para camarote.

“Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!”, diz Milton.

Após 43 discos gravados e cinco prêmios Grammy, Milton se prepara agora para cantar seus maiores sucessos na turnê, como Fé Cega, Faca Amolada. "Seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira", disse o artista.

A turnê começou com uma série de shows na Europa em junho, passando por Itália, Inglaterra, Portugal e Suíça. Na volta ao Brasil, Milton tem confirmados shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, além do Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília. A turnê tem a direção geral de Augusto K. Nascimento. O projeto de cenário é assinado pelos artistas Osgemeos, e os figurinos usados por Milton são do estilista Ronaldo Fraga. A direção musical é do maestro Wilson Lopes.

Repertório

Tambores de Minas (Incidental)/Ponta de Areia

Catavento (Incidental)/Canção do Sal

Morro Velho

Outubro

Veracruz

Pai Grande

Para Lennon e McCartney

Cais

Tudo o Que Você Podia Ser

Cravo e Canela

San Vicente

Clube da Esquina 2

Lília

Nada Será Como Antes

A Última Sessão de Música

Fé Cega Faca Amolada/Paula e Bebeto

Volver a Los 17

Cálix Bento/Peixinhos do Mar/Cuitelinho

O Cio da Terra

Canção da América

Caçador de Mim

Nos Bailes da Vida

Tema de Tostão (INCIDENTAL)/Bola de Meia, Bola de Gude

Coração de Estudante

Maria Maria

Encontros e Despedidas

Travessia

Ficha Técnica

Direção Artística: Augusto K. Nascimento

Direção Musical: Wilson Lopes

Projeto de Cenário: Osgemeos

Figurinos: Ronaldo Fraga

Fotos: Marcos Hermes

Banda

Wilson Lopes: Guitarra e Violão

Lincoln Cheib: Bateria

Ademir Fox: Piano

Widor Santiago: Metais

Zé Ibarra: Vocal e Violão

Ronaldo Silva: Percussão

Alexandre Primo Ito: Arcos

Frederico Heliodoro: Baixo e Vocal



Serviço

Milton Nascimento em "A Última Sessão de Música"

Dia 09 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 17h30min

Show Milton Nascimento: 19h

Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Informações: www.aultimasessaodemusica.com



Ingressos - 1º lote:

À venda a partir desta quarta-feira (20 de julho), ao meio-dia:

-No site www.ticket360.com.br/miltonnascimento

-Loja Homem do Sapato – Salvador Shopping



Plateia - 1º Lote: R$150,00 (meia-entrada) | R$300,00 (inteira)

Camarote - 1º Lote: R$250,00 (meia-entrada) | R$500,00 (inteira)



Classificação: 16 anos – Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.