Ingressos para o duelo entre Vitória e Lagarto já estão à venda

O Vitória duelará com o Lagarto, nesta quinta-feira (5), às 19h15, no Barradão, de olho em uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E o torcedor do Leão já pode assegurar a presença na partida e ir apoiar o time em casa. O rubro-negro já iniciou a venda dos ingressos para o duelo.

Os bilhetes podem ser comprados no site futebolcard.com e nas lojas do clube nos shoppings Capemi, Lapa e no Barradão. A entrada custa R$ 60 para a arquibancada e R$ 100 para cadeira (com meias a R$ 30 e R$ 50, respectivamente).

O Vitória classifica se vencer o Lagarto - time que, no último domingo (1º), acabou rebaixado à segunda divisão do Campeonato Sergipano. Em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

Pontos de venda de ingressos:

- Internet (www.futebolcard.com)

Horário de atendimento:

Das 10h do dia 02/03 até às 15h15 do dia 05/03;

- Loja oficial do Vitória - Barradão

Horário de atendimento:

Entre os dias 02/03 a 04/03, das 09h às 17h

Dia 05/03, das 09h às 14h.

- Bilheteria do Barradão | mandante e visitante

Horário de atendimento:

Dia 05/03, das 14h às 20h15.

- Loja do Leão – Shopping Capemi

Horário de atendimento:

Entre os dias 02/03 a 04/03, das 10h às 17h

Dia 05/03, das 10h às 15h15.

- Loja do Leão – Shopping Center Lapa

Horário de atendimento:

Entre os dias 02/03 a 04/03, das 09h às 17h

Dia 05/03, das 09h às 15h15.