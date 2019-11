Ingressos para show de Pitty e Teago Oliveira começam a ser distribuídos

Quem está ansioso pelo show de Pitty, que terá abertura de Teago Oliveira, já pode se organizar para garantir seu ingresso. A partir das 10h desta segunda-feira (25), os ingressos vão estar disponíveis no site do Ingresso Rápido ou na bilheteria do Teatro Castro Alves. Só é permitida a retirada de dois ingressos por CPF.

A apresentação acontece no próximo sábado (30), na Concha Acústica. O TNT Stage é do promovido pelo TNT Energy Drink, em parceria com a Flow Creative Core.

O evento, com entrada gratuita, chega à capital baiana após passagens de sucesso por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

Pitty está em turnê, divulgando seu quinto álbum de estúdio, o recém indicado ao Grammy Latino 2020, “Matriz”. Este novo trabalho, que trata de suas origens, mas com uma sonoridade extremamente contemporânea, foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, surpreendendo todos e dando uma guinada na carreira da artista.

O show será especial e Pitty trará como convidados os artistas que participaram do disco: BaianaSystem (Russo Passapusso e Robertinho), Larissa Luz e Lazzo Matumbi. A abertura será de Teago Oliveira, vocalista da banda Maglore, que acaba de lançar seu primeiro disco autoral.