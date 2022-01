Ingressos para shows de Marisa Monte em Salvador já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para os shows que Marisa Monte fará na Concha Acústica, em Salvador. A compra pode ser feita no Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. Além das canções do novo álbum Portas, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora.

Marisa se apresenta na capital baiana nos dias 6 e 7 de maio, após passar por praças como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. Da Bahia parte para Brasília e segue para Europa. Os shows são uma realização da Kappamakki e Multi Entretenimento.

No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta).

Serviço - Turnê Portas de Marisa Monte | Dias 6 e 7 de maio | Concha Acústica do TCA, às 19h | Ingressos: R$ 240/R$ 120 (aquibancada) e R$ 480/R$ 240 (camarote), venda no Sympla e bilheteria do teatro