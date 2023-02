Ingressos para Vitória x Barcelona de Ilhéus estão à venda

Os ingressos para o jogo entre Vitória e Barcelona de Ilhéus, válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano, estão à venda. Já dá para garantir presença no duelo através da internet, no site futebolcard.com, e em três pontos físicos. A bilheteria do Barradão só estará aberta no domingo (26), dia do jogo. A partida começa às 16h.

O Vitória é o 5º colocado no estadual, com 11 pontos, e o Barcelona de Ilhéus aparece em 7º lugar, com nove. Fora da zona de classificação, as equipes não dependem apenas das próprias forças para conseguirem a vaga nas semifinais. Uma das duas pode alcançar o objetivo desde que vença e que aconteça uma combinação de resultados. Confira a seguir onde e quando comprar ingressos, bem como valores:

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

Sexta-feira e sábado: 24h

Domingo: até às 17h

Shopping Capemi

Sexta-feira: até 18h

Sábado: das 10h às 16h

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Sexta-feira: até 21h

Sábado: das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Domingo: das 10h às 17h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Mais Vitória (Bronze)

Arquibancada: R$ 56,00

Cadeira: R$ 84,00