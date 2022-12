Ingressos para Vitória x Cordino-MA já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Cordino-MA, o primeiro do rubro-negro na temporada 2023, já estão à venda. A partida, válida pela pré-Copa do Nordeste, será disputada no dia 5 de janeiro, uma quinta-feira, às 19h30, no Barradão.

Se passar pelo primeiro adversário, o Leão enfrentará no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos, valendo uma vaga na fase de grupos do torneio regional. "É estreia, mas é jogo decisivo. Precisamos novamente do seu apoio!", convocou o perfil do Vitória no Instagram.

Por enquanto, a venda dos ingressos está ocorrendo apenas através da internet, no site www.futebolcard.com. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 120.

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60