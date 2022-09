Ingressos para Vitória x Figueirense já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Figueirense, válido pela penúltima rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro, estão à venda, através da internet, no site www.futebolcard.com.br, e em duas lojas, nos shoppings Salvador e Capemi, com horários específicos (confira a seguir). A bola rola no domingo (18), às 16h, no Barradão. As bilheterias do estádio estarão abertas no sábado (17) e no dia do jogo, das 9h às 17h.

O Vitória ocupa a terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos que o Figueirense, que está em segundo lugar. O ABC é o líder, com oito pontos, e o Paysandu o lanterna, com três. Apenas os dois primeiros colocados garantirão o acesso à Série B de 2023.

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Shopping Capemi

De segunda a sexta-feira: das 9h às 17h;

Sábado: das 9h às 16h.

Salvador Shopping

De segunda a sábado: das 9h às 17h.

Bilheterias do Barradão

Sábado e domingo: das 9h às 17h;



PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 42 | Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

- Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da Campanha de Vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra covid-19. As que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar o estádio, desde que acompanhados por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

- Apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória.