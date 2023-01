Ingressos para Vitória x Jacuipense já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Jacuipense já estão à venda. É possível garantir presença através da internet, no site futebolcard.com e em quatro pontos físicos. A partida, válida pela segunda rodada da pré-Copa do Nordeste, será disputada no domingo (8), às 16h, no Barradão. Quem vencer fica com a vaga para disputar a fase de grupos do regional. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Vitória estreou na temporada 2023 na última quinta-feira (5), quando venceu o Cordino, do Maranhão, por 2x1, no Barradão, e se credenciou para o jogo contra o Jacuipense. O Leão do Sisal avançou após golear o Altos, do Piauí, por 4x1, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Confira a seguir onde e quando comprar ingressos, bem como valores:

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Shopping Capemi

Sexta-feira (6): das 12h às 18h;

Sábado (7): das 10h às 16h.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Sexta-feira (6): das 12h às 21h;

Sábado (7): das 10h às 21h.

Bilheterias do Barradão

Domingo (8): a partir das 10h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60