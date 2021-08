Ingrid Oliveira é eliminada na 1ª fase dos saltos ornamentais

A saltadora Ingrid Oliveira ficou em 24º lugar, nesta quarta-feira (4), e foi eliminada na primeira fase dos saltos ornamentais da plataforma de 10 metros dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após cinco rodadas, a brasileira somou 261.20 pontos.



A melhor colocada entre as 18 classificadas para a semifinal, que vai ser disputada a partir das 22 horas (de Brasília) foi a chinesa Yuxi Chen, com 390.70 pontos.



Ingrid, carioca, de 25 anos, ficou entre as dez primeiras após os os três primeiros saltos. Na quarta apresentação caiu para o 14º lugar e depois do quinto salto acabou eliminada da competição.



"São coisas que acontecem. Esporte é feito disso. Eu estou triste porque nos meus treinos eu acertei todos os meus saltos e eu sabia que tinha condiçôes de fazer tudo igual. Na hora da prova eu não consegui fazer o que eu vinha treinando", disse a atleta, que chorou, após o resultado final.



"No quarto salto, que é meu melhor, não consegui perceber se saí forte ou fraco, e isso fez com que eu errasse bastante. Eu precisava muito acertar ele porque o último salto eu estava treinando há pouco tempo e todo mundo sabia disso. E aí a pressão ficou totalmente em cima dele, um salto novo, que eu tentei com todas as forças acertar, mas acabou que saí mais forte do que deveria e não consegui pontuação boa para passar para a semi", afirmou a atleta, que participou pela segunda vez de uma olimpíada.



Ingrid estreou em competições internacionais como atleta da seleção brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Lima-2013. Depois, consolidou-se como um dos principais nomes da modalidade no País, sendo prata nos Jogos Pan-americanos de Toronto-2015 (plataforma sincronizada), ouro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba-2018 (plataforma individual) e bronze na plataforma sincronizada.