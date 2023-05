Inovação e transformação digital no mercado de mídia são temas de live

Nos últimos 10 anos, muitas inovações surgiram e, consequentemente, provocaram transformações no mercado de comunicação e mídia. Essas inovações têm influenciado não apenas a forma como as pessoas se comunicam, como também adaptações no mercado.

Para debater essas novas possibilidades, a Rede+ transmitirá a live "Inovação e Transformação Digital no mercado da Mídia", na próxima quarta-feira (10), às 19h.

A lista de palestrantes inclui o curador do Fórum Agenda Bahia, Rodrigo Paolilo, que é CEO da Rede+. Além de Paolilo, estarão presentes o diretor da Comunicativa, Moisés Brito, e o CEO da Giros Filmes, Maurício Magalhães.

Para se inscrever, basta preencher o formulário.