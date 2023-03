Inovação no varejo será discutida em circuito de palestras em Salvador e RMS

O consumidor e as formas de consumo estão em constante transformação. Por isso, o mercado do varejo precisa acompanhar as mudanças que, em boa parte, estão associadas às tecnologias e ao momento de retomada da população às suas atividades neste momento pós-período crítico da pandemia.

Pensando nisso e para atualizar os empresários e empresárias do segmento, o Sebrae realizará o “Circuito do Varejo: Novos desafios – Quais as inovações necessárias para o seu negócio?”. As palestras gratuitas acontecerão em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, no período de 11 a 14 de abril. As inscrições podem ser feitas clicando neste link.

O ciclo de palestras trará um convidado de renome no varejo nacional, o head da plataforma Seller do Magazine Luiza, Ricardo Rocha. O palestrante vai destacar a importância de levar aos micro e pequenos varejistas a tecnologia, a infraestrutura operacional, os serviços, a inteligência e multicanalidade do ecossistema de negócios, tendo como referência a Magalu.

As palestras serão realizadas nas seguintes datas e cidades: 11/04 – Salvador Shopping (Cinemark Salvador); e 12/04 – Salvador Norte Shopping (Cinépolis); 13/04 – Camaçari (Cinema Boulevard Shopping); e 14/04 0 Lauro de Freitas (Parque Shopping).

Os participantes terão a oportunidade de se atualizar sobre as tendências do varejo no Brasil e receberão informações de como reestruturar e se adaptar aos novos hábitos dos clientes.

Programação

11/04 – Salvador Shopping (Cinemark Salvador)

12/04 – Salvador Norte Shopping (Cinépolis)

13/04 – Camaçari (Cinema Boulevard Shopping)

14/04 – Lauro de Freitas (Parque Shopping)

Horário: das 19h às 21h (Salvador e Camaçari); 9h às 11h (Lauro de Freitas)