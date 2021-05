Inscrições estão abertas para curso gratuito de palhaçaria em Salvador

Dos palcos e picadeiros para a internet. O projeto Pé de Circo na Cidade está com as inscrições abertas para mais uma etapa de oficinas de palhaçaria, desta vez com foco nos moradores da região do Centro Histórico e bairros adjacentes. Gratuitas e on-line, as oficinas terão aulas dos artistas Alexandre Casali, o palhaço Biancorino, e Igor Sant'Anna, o palhaço Caxambó, via plataforma Google Meet. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/3usvVfL, até sexta (7) ou até o preenchimento das vagas. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos.

As aulas acontecerão nos sábados e domingos de maio e o curso oferecerá ainda mentorias individuais para cada um dos participantes, que produzirá um pequeno esquete que irá compor um mini documentário lançado no final do projeto, em junho. Mais detalhes do curso e inscrições serão apresentados em uma live neste sábado, às 19h, no Instagram @pedecirco.

O objetivo é que, após a formação, cada um dos palhaços-educadores se torne um mediador cultural no bairro em que reside. O projeto foi contemplado pelo edital Gregórios – ANO II, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador e é executado pelas Cia Pé na Terra, Sim Produções Artísticas e Cia de Palhaço Orgânico.

Serviço:

Curso Gratuito de Palhaçaria - Pé de Circo na Cidade

Com: Alexandre Casali (Biancorino) e Igor Sant'Anna (Caxambó)

Inscrições: link bit.ly/3usvVfL, até 7 de maio, ou até o preenchimento das vagas