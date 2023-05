Inscrições estão abertas para o Código M, dia 25 de maio, no Teatro ICBA

A Laboratória, organização que atua em seis países da América Latina a fim promover a inclusão profissional feminina no setor da tecnologia e já formou mais de 3.100 mulheres, irá realizar um evento gratuito, em Salvador, no próximo dia 25 de maio, com o objetivo

de encorajar e motivar mulheres a descobrir novos futuros para suas carreiras.

O Código M acontecerá no Teatro ICBA, instalado no Goethe Institut Salvador, no Corredor da Vitória, com programação das 9h às 13h30. As inscrições estão abertas, e as mulheres interessadas devem acessar a página do evento:https://www.codigom.la/br.

O prazo de inscrições termina no dia 05 de maio, com vagas limitadas.

O evento dará às participantes a oportunidade de experimentar uma breve imersão pelo universo da tecnologia a partir da interação com lideranças globais da Laboratória e com profissionais baianas que hoje atuam e prosperam no mercado tech. Ex-alunas que participaram da formação promovida pela Laboratória, através dos bootcamps, farão parte das atividades no Teatro ICBA para contar sobre os desafios e bons resultados obtidos após o curso intensivo.

"A ideia principal do evento é apresentar as oportunidades do universo tecnológico às mulheres. Sabemos que, muitas vezes, o 'empurrãozinho' inicial pode fazer toda diferença", destaca Regina Acher, CMO global e cofundadora da Laboratória no Brasil.

Entre as atividades programadas, está uma palestra da mentora de mulheres Ayeska Azevedo, bacharel em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), escritora e terapeuta integrativa. À frente de projetos com foco em educação, empreendedorismo, equidade

de gênero e empoderamento feminino, Ayeska irá compartilhar conhecimentos e a experiência de quem ousou mudar de carreira no ápice profissional, aos 47 anos, tornando-se mentora de mulheres em transição de carreira e empreendedorismo.

Através de projetos como o Código M e o bootcamp, a Laboratória abraça o protagonismo feminino como propósito e acredita que fazer planos reais para a evolução das mulheres na tecnologia é o melhor caminho para garantir mais inclusão e verdadeiras transformações na sociedade.

BOOTCAMP

-

A Laboratória também abriu inscrições em Salvador para o processo seletivo do bootcamp - curso intensivo com duração de 06 meses -, que forma desenvolvedoras web com foco em inseri-las no mercado de trabalho. Com vagas limitadas e exclusivas para mulheres, o treinamento ocorre de forma 100% remota, a partir do mês de julho. O processo seletivo tem inscrições abertas até 04 de junho. As interessadas podem se inscrever pelo endereço: https://selecao.laboratoria.la/.



SERVIÇO

Código M - Evento sobre o mercado tech para mulheres

Data:25 de maio de 2023

Horário: das 9h às 13h30

Quanto:gratuito, mediante inscrição

Local: Teatro ICBA, instalado no Goethe Institut Salvador

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1809 - Corredor da Vitória

Inscrições: Até 05 de maio, pelo endereço https://www.codigom.la/br



Obs.: Evento exclusivo para mulheres a partir de 17 anos.