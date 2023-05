Inscrições para 150 vagas em curso de Gestão em Saúde terminam nesta terça (23)

Termina nesta terça-feira (23) as inscrições para o processo seletivo de aluno regular do curso de Especialização de Gestão em Saúde, a distância, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O curso terá duração de dezoito meses, com início das aulas previstas para agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

O curso destina-se, prioritariamente, a profissionais da área da saúde ou áreas afins, com interesse específico no campo da saúde coletiva e/ou profissionais que desenvolvem atividades docentes ou de pesquisa na área de saúde.

São oferecidas 150 vagas, das quais 15 vagas são destinadas para servidores técnicos administrativos da UFRB; 30 vagas poderão ser destinadas a candidatos autodeclarados negros; 8 vagas para pessoas com deficiência; 23 vagas para indígenas, quilombolas e pessoas trans, de acordo com a política de cotas em vigência na UFRB, aprovada a partir de normativos da instituição.

O curso de Especialização de Gestão em Saúde tem por objetivo a qualificação de pessoal de nível superior visando capacitar quadro de gestores para atuarem na administração de macro e microssistemas públicos de saúde; qualificar profissionais no processo de trabalho em saúde para planejar e programar ações, gerir recursos e avaliar sistemas e práticas de gestão em saúde; e habilitar nas competências básicas para a gestão de serviços de saúde, profissionais com responsabilidades ampliadas de gestão administrativa e de atenção à saúde, atuantes em sistemas e serviços de saúde.

O curso será realizado na modalidade a distância por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com encontros presenciais para discussões, orientações e avaliações nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) onde o aluno se vincular no ato da matrícula. Os polos são Jequié, Santo Estevão, Itaberaba, Valença e Vitória da Conquista.

Confira o Edital SEAD/CCS 11/2023.