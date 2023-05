Inscrições para bolsas de estudo mensal de R$ 5,2 mil para baianos vão até 10 de maio

Os pesquisadores recém doutores, com doutorado defendido após o ano 2017, localizados no estado da Bahia, têm até o dia 10 de maio para concorrerem a uma bolsa de estudos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). As bolsas, que irão durar 24 meses e tem valor mensal de R$ 5,2 mil, são fruto de uma parceria entre a Cetrel e o Senai Cimatec.

Os selecionados irão atuar no monitoramento de barragens com uso de tecnologias IoT e IA, e terão como atribuições desenvolver e implantar rede de monitoramento de barragens; fazer levantamento de tecnologias aplicáveis a esse fim; teste das tecnologias em ambiente industrial; realização de teste de sensores e telemetria; Auxiliar no processo de apoio a equipe de campo, entre outros. Para maiores informações acessar o link do edital.