Inscrições para capacitação profissional gratuita seguem até 31 de maio

Se encerram no dia 31 de maio as inscrições para o projeto Ateliê Criativo, um curso gratuito que vai qualificar jovens para o mercado através da reciclagem do plástico. Serão selecionados 60 participantes com idade a partir de 16 anos, de baixa renda. Os interessados devem se inscrever pelo link bit.ly/ateliecriativocamacari. A divulgação dos selecionados será no dia 5 e junho e as aulas regulares começam dia 12 de junho.

O projeto da Quest/Zeppelin tem patrocínio da Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, é totalmente gratuito e terá carga horária de 192 horas, com duração de seis meses. As aulas serão realizadas duas vezes por semana na Casa da Criança e do Adolescente, em Camaçari.

“Com o Ateliê Criativo, estamos estruturando e apoiando uma iniciativa de economia circular e, ao mesmo tempo, ofertando uma qualificação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social do município de Camaçari”, afirma Graziela Vasconcelos, analista de Relações Institucionais da Braskem.

Os participantes do projeto terão acesso a um laboratório completo, equipado com ferramentas elétricas e manuais, computadores e softwares relacionados a design, além de máquinas, como trituradora, extrusora, injetora, impressora 3D, máquina de compressão e fresadora, para reciclagem do plástico e transformação dos insumos em utensílios ou obras de arte. Após o período das oficinas, os alunos apresentam individualmente um trabalho de conclusão como forma de avaliar seu aprendizado.

As atividades utilizarão o plástico como principal material de produção. Serão exploradas suas propriedades, sua cadeia, os processos de reciclagem e reuso, além de serem produzidos objetos e peças de design de uso cotidiano, de interesse artístico, com o material.

O Ateliê Criativo ainda conta com parceria com o Sebrae, que promoverá um curso de planejamento financeiro e empreendedorismo para os participantes. Além disso, disponibilizará uma incubadora de projetos, que auxiliará na criação de marcas e produtos, e uma oficina de fabricação e manutenção de máquinas relacionadas à reciclagem do plástico.

Inscrições - até 31/5



Link para inscrições - bit.ly/ateliecriativocamacari.



Local das aulas: Casa da Criança e do Adolescente - R. do Telégrafo, 95 - Bairro do Natal – Camaçari-BA