Inscrições para Chamada Baiana de Inovação Industrial vão até domingo (12)

As inscrições para a Chamada Baiana de Inovação Industrial estão abertas até o dia 12 de fevereiro, neste domingo. O evento, destinado empresas industriais baianas, é provido pela Fieb, Senai Cimatec, Sebrae Bahia e EmbrapII, com o objetivo de estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico de projetos submetidos por Micro, Pequenas e Médias Empresas industriais baianas (MPMEs).

Para isto, os projetos terão apoio financeiro não reembolsável de até 90% do orçamento dos projetos. Os recursos alocados destinam-se à fase de desenvolvimento tecnológico dos projetos, sob forma de cooperação com o SENAI CIMATEC. As inscrições e submissão de propostas podem ser feitas pelo site da instituição no https://www.senaicimatec.com.br/jornada.

Podem inscrever propostas empresas de micro, pequeno e médio porte, desde que estejam regularizadas e tenham CNPJ da Bahia. A participação pode ser individual ou em associação com outros grupos econômicos do estado ou, inclusive, de outras regiões do país.



Além disso, as empresas devem possuir CNAE industrial, conforme condições previstas no Manual de Operações da EMBRAPII. Microempreendedores Individuais (MEIs) e empreendimentos que não possuem CNPJ na Bahia não estão contemplados no programa.

Apoio Financeiro

Os projetos submetidos para o segundo ciclo da 1ª Chamada Baiana de Inovação Industrial terão apoio financeiro da EMBRAPII, através de recursos não reembolsáveis, para aplicação na fase de desenvolvimento dos projetos.



Para propostas submetidas por indústrias de micro, pequeno e médio portes serão disponibilizados R$ 2,5 milhões. As empresas proponentes deverão aportar, no mínimo, 10% do valor recebido como contrapartida.

O Senai Cimatec aportará 5% do valor total, em contrapartida econômica, e até 85% dos recursos financeiros necessários, viabilizados por meio de seu credenciamento como Unidade EmbrapII.



“Não haverá repasse financeiro direto para as empresas proponentes e a gestão dos recursos financeiros aprovados caberá ao Senai Cimatec, co-executor do projeto. Isso permite que as empresas foquem nas suas atividades finalísticas e contem com a experiência do Cimatec para viabilizar suas tecnologias”, declara Flávio Marinho, Gerente Executivo do Senai Cimatec.



O SENAI CIMATEC é credenciado pela EMBRAPII com um programa avançado de suporte tecnológico às empresas industriais, com desenvolvimento de projetos nos setores de automação industrial, robótica e otimização de processos industriais.