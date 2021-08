Inscrições para concurso do Banco do Brasil terminam neste sábado

Terminam às 23:59 de hoje (7) as inscrições para o concurso do Banco do Brasil. Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas, das quais 2.240 são imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva.

A seleção, para todos os estados e o Distrito Federal são para o cargo de escriturário. As inscrições podem ser feitas pelo site da Cesgranrio e têm valor de R$ 38.

A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro de 2021. O requisito para participar do concurso é ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. Quem for investido no cargo tem ainda direito à ajuda alimentação/refeição mensal de R$ 831,16 e também à cesta alimentação mensal no valor de R$ 654,87.