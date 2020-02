Inscrições para o Fies começam nesta quarta-feira

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para o primeiro semestre de 2020 começam nesta quarta-feira (5), e vão até o próximo dia 12 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), serão ofertados 70 mil contratos na primeira modalidade e para a segunda não há limite de vagas.

Com os erros que afetaram cerca de 6 mil alunos na correção do Enem deste ano, o Ministério Público Federal havia pedido o adiamento das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do ProUni e do Fies. Ainda assim, a lista de aprovados no Sisu foi divulgada no dia 28 de janeiro e o calendário relativo ao Fies não sofreu alterações.

Os estudantes podem se inscrever para o Fies por meio do site oficial (http://fies.mec.gov.br/) onde devem seguir à sessão "Minha inscrição" e "Primeiro acesso".

Podem se inscrever no fundo todos os alunos que fizeram Enem desde 2010 e obtiveram nota acima de 0 na redação e uma média aritmética igual ou superior a 450 pontos.

O resultado de alunos selecionados para o Fies e para o P-Fies no primeiro semestre de 2020 será divulgado em 26 de fevereiro. Para o primeiro, haverá uma lista de espera; já o segundo terá apenas uma chamada única.