Inscrições para o Hackathon+ OSID começam nesta segunda (17)

Soluções inovadoras para problemas reais: essa é a premissa do Hackathon+ OSID, programa de dinâmicas imersivas que incentiva a criação de projetos transformadores. O evento, que abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para a sua primeira edição, acontecerá em parceria entre as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), a Rede+, o Sebrae e o Grupo Civil.

A maratona será realizada de 16 a 18 de junho, durante as celebrações do 64º aniversário das Obras Sociais Irmã Dulce. O evento não delimita idade de participação. Nas palavras do CEO da Rede+, Rodrigo Paolilo, “Quem tiver aptidão para trabalhar com essas temáticas e com essas técnicas, pode se inscrever. Precisa só ter vontade e capacidade de trabalhar nesses parâmetros”.

Entre os desafios do Hackathon+ OSID, que conta com a participação de mais de 100 maratonistas e mentores, estão a criação de um sistema integrado de gestão de doações, um canal de vendas virtual integrado à operação e ferramentas para aprimorar a experiência das pessoas com a OCID. Serão 12 equipes multidisciplinares, com profissionais como designers, programadores e profissionais da área de saúde, que terão a maratona de mais de 40 horas de duração para elaborar as soluções.

Os projetos serão avaliados a partir de critérios como tecnologia, inovação e viabilidade. Após essa avaliação, passarão por aprimorações, conteúdos e mentorias com especialistas. Nos casos de projetos praticáveis haverá premiações, que ainda estão sendo definidas, para que os participantes possam tirá-los do papel.

Essa será a primeira edição do Hackathon+ OSID. Para Paolilo, é importante trazer tecnologia e inovação para transformar uma instituição filantrópica como a OSID. “A expectativa é, de fato, ter um público engajado e qualificado de participantes, comprometidos a entregar algo que seja praticável para a organização social”, afirma o empresário.



As inscrições para o Hackathon+ OSID estarão abertas de 17 de abril a 05 de junho, através do link https://bit.ly/hackathonosid2023. Podem se inscrever equipes ou indivíduos profissionais e estudantes das áreas de tecnologia, design, gestão e conhecedores das temáticas dos desafios propostos pela instituição.