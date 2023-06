Inscrições para o Hackathon+ OSID encerram hoje

As incrições para o Hackathon+ OSID, uma iniciativa de imersão e colaboração para estimular a criação de projetos inovadores em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), se encerram nesta sexta-feira (2).

O evento é promovido pela Rede+ em parceria com o Sebrae, Cubos Tecnologia e o Grupo Civil. Ele é parte das celebrações do do 64º aniversário da instituição em Salvador, de 16 a 18 de junho de 2023.

Mais de 100 maratonistas e mentores participarão dessa jornada tecnológica de mais de 40 horas, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para os desafios propostos pela OSID. Serão selecionadas 12 equipes multidisciplinares, compostas por profissionais e estudantes das áreas de tecnologia, design e gestão, que trabalharão para aprimorar as operações da instituição.

Os projetos serão avaliados levando em conta critérios como tecnologia, inovação, usabilidade, viabilidade e impacto. Além disso, a Rede+ anunciou as premiações para as equipes vencedoras que chegam até 7 mil reais. As premiações também incluem benefícios como mentorias, participação em eventos como expositor e bolsas de estudo que serão ofertadas pelo Sebrae, Rede+ e Cubos Academy.

As inscrições podem ser feitas através do link. Aqueles que se interessam pelo tema proposto pela instituição são encorajados a participar, seja individualmente ou em equipes.

"Acreditamos no poder da tecnologia e da colaboração para gerar impacto social positivo. Convidamos todos os interessados a se juntarem a nós nessa jornada de inovação e transformação", comenta Rodrigo Paolilo, CEO da Rede+.