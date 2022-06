Inscrições para o Prêmio Capoeira Viva Salvador estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Capoeira Viva Salvador Ano III. Para participar, é necessário fazer o cadastro até o próximo dia 21 de julho, exclusivamente pelo site. Ao todo, serão 17 projetos contemplados.

A ação é realizada através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que vai investir R$ 300 nesses projetos, que podem ser de pessoas físicas ou jurídicas, e serão realizados na capital baiana.

As iniciativas beneficiadas serão de três categorias: Capoeira nas Ruas, que contempla seis propostas de R$10 mil cada, destinadas à prática de grupos de capoeira em espaços como ruas, praças e quadras; Legados da Capoeira, que contempla dez projetos de até R$20 mil, envolvendo no mínimo dois grupos de capoeira para a realização de atividades de formação, memória e fruição, como oficinas, documentários e livros; e Encontro de Capoeira, que terá uma única proposta selecionada, que será premiada com R$40 mil.

“Para a categoria Capoeira nas Ruas, a inscrição foi facilitada, bastando ao proponente enviar um vídeo respondendo ao roteiro de perguntas requisitado para participar”, explicou o gerente de Patrimônio Cultural da FGM, Vagner Rocha.

A premiação, iniciada em 2017, é um incentivo à capoeira, uma das principais manifestações culturais da cidade. A intenção é atingir cada uma das dez Prefeituras-Bairro com ao menos um projeto selecionado.