Inscrições para o Projeto Jovens Tripulantes terminam nesta quinta

Os jovens brasileiros que desejam trabalhar no setor de cruzeiros pelo país, vão poder ter a chance se de inscrever para o Projeto Jovens Tripulantes, que vai até esta quinta-feira (20).

A iniciativa é voltada para interessados de todo o Brasil que queiram mudar de vida, ganhar em dólar ou euro e conhecer o mundo trabalhando a bordo de transatlânticos. Ao todo, são 150 vagas disponíveis.

Os candidatos precisam ser brasileiros, residir no Brasil, ter entre 18 e 45 anos; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e ter o sonho de mudar de vida por meio do trabalho. A lista final de aprovador será divulgada no dia 24 de abril e as matrículas nos dias seguintes, 25, 26 e 27 do mesmo mês.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do projeto. Mais de 22 mil pessoas já mudaram de vida com o projeto social, que oferece a preparação para o mercado de trabalho em alto-mar por meio de cursos online gratuitos, ministrados pelos melhores profissionais do mercado da hotelaria marítima no mundo, através da Deck4, plataforma de educação à distância para formação de tripulantes de navios.

“Serão milhares de vagas de trabalho para quem estiver devidamente preparado técnica e emocionalmente para embarcar. O MSC Grandiosa virá pela primeira vez ao Brasil e só ele tem capacidade para 1.700 tripulantes”, diz Fabrício Brito, idealizador do projeto.

Além de ganhar em dólar, a possibilidade de viajar o mundo, aprender novos idiomas e qualificar ainda mais os currículos são os grandes atrativos para quem procura o projeto. “Os salários variam de R$ 4.500,00 a R$ 15.000,00 dependendo da função e do nível de inglês que o tripulante apresentar.”, enfatiza.