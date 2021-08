Inscrições para seletivas do Afro Fashion Day terminam nesta terça (31)

Ainda da tempo. Interessados em participar do Afro fashion Day 2021 têm até esta terça-feira (31) para disputar uma vaga na passarela mais negra do Brasil. Assim como ocorreu no ano pasasdo, o CORREIO optou por fazer a seleção dos modelos pelo Tik Tok - para evitar aglomerações e preservar a saúde de nossos talentos.

A trilha sonora oficial está disponível no perfil oficial do CORREIO na rede social. As inscrições são feitas exclusivamente pelo Tik Tok e é bem simples: interessadas e interessados publicam um vídeo usando a trilha sonora do AFD 2021 usando as hashtags #SeletivaAFD e #PassarelaChallenge e marcando @correio24horas. As inscrições ficam abertar até o próximo dia 31 de agosto, uma terça.

Mais de 250 modelos já passaram pela passarela do Afro Fashion Day, que já revelou muitos talentos. Entre eles, a top model Ana Flávia, primeira mulher negra vencedora do concurso Supermodel Of the World Brasil; Munik Lemos, que era vendedora de peixe frito na Ribeira e já participou de clipe da cantora Anitta. No ano passado, o Afro revelou nomes como Alesi Falcão, garoto morador de Salinas das Margaridas que hoje é rosto frequente em campanhas na Bahia e Brasil. Ou ainda Thalia Neres, que foi uma das finalistas das seletivas do ano passado e agora é uma das new faces da Way Models, uma das principais agências de modelos do país.