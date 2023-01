Insegurança no Pelourinho tem afastado público de teatro local, diz diretor

A Ladeira do Ferrão, onde dois suspeitos foram mortos pela polícia, faz esquina com o teatro que abriga o Balé Folclórico da Bahia. Para o diretor Vavá Botelho, apesar de o Centro Histórico ser um dos lugares ‘mais policiados da cidade’, ocorrências do tipo têm sido frequentes. “Nas últimas semanas, têm ocorrido situações muito ruins para nossa imagem, e isso afasta a população local e o turista”, desabafou Vavá.

Conforme o diretor, os espetáculos apresentados pelo grupo estão acontecendo apenas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 19h55. “O Balé ainda não retornou com suas atividades plenamente porque não temos um fluxo de turistas que possibilite abrirmos todos os dias”, revelou ele. “Nesse tempo, estamos sempre atentos, cuidando do público que vai nos assistir. Mas ficamos sabendo de situações que ocorrem em outros horários, como assalto a turistas e troca de tiros entre facções”, lamentou-se.

Vavá disse que há um grupo local formado por empresários, comerciantes e pousadeiros que 'discute constantemente essa situação com a Polícia Militar'. “Conversei, no final do ano, com o comandante do 18° [Batalhão], e ele me garantiu que o policiamento seria reforçado e que iria colocar uma viatura parada próximo ao teatro", contou o diretor, que mencionou a possibilidade de contratar segurança privada para o Pelourinho.

Procurada pela reportagem, a PM informou que “o policiamento no bairro é desempenhado pelo 18º BPM, unidade que emprega, de forma diuturna, policiais e viaturas que realizam patrulhamento preventivo ou mediante acionamento pelo 190 ou 181 (disque-denúncia)”. Além disso, a corporação afirmou que o referido batalhão conta com os apoios da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS.

Mortes em tiroteio

Dois homens foram mortos nessa segunda-feira (2), à noite, na Ladeira do Ferrão, no bairro do Pelourinho, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, eles e outro suspeito tinham sido flagrados na Avenida José Joaquim Seabra, a Baixa dos Sapateiros, com um carro roubado e cuja placa estava adulterada.

Ainda segundo a polícia , os suspeitos entraram em confronto com policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Um deles foi atingido, e os demais fugiram. Um dos fugitivos chegou a ser alcançado por uma viatura da Polícia Militar (PM), no Centro Histórico, onde resistiu à prisão e foi atingido durante troca de tiros.

Socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), os dois feridos acabaram morrendo. Já o terceiro envolvido está sendo procurado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o caso.