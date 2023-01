Inspiração ancestral

Festa na terra, festa no mar! Tudo em azul , branco e prata. Muitas flores e alegria. Assim é uma das maiores festas populares da Bahia: o 2 de fevereiro, consagrado como o dia para saudar a orixá Iemanjá.

A celebração, no bairro do Rio Vermelho, completa 100 anos. Um verdadeiro patrimônio cultural, fruto da expressão das religiões de matriz africana. Contagiados por esta data especial, criamos um editorial onde a grande Rainha do Mar é a inspiração. Usamos para compor os looks as cores associadas ao culto a Iemanjá , peças artesanais em crochê

e renda, itens bem frescos e também investimos em toques de glamour nos acessórios e no vestido em paetês. Escolhemos a ilha de Bom Jesus dos Passos como cenário para nossa homenagem fashion à deusa das águas salgadas.

Na areia

O crochê está em alta neste verão e quem vai curtir a festa pode facilmente usar esta calça com top. Vários colares arrematam a produção.

Realeza

O quimono longo de renda, faz as vezes de manto, dando sofisticação ao body com estampa em azul e branco. O adereço de cabeça remete a coroa.

Pura beleza

O vestido branco de paetês basta para evocar toda a beleza que pode existir na simplicidade.





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Renato Santana Santos (@renatosantanasantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Esther Sampaio (@esthersampaiomake)

Modelo: Carollyne Dourado (@_carollynee_) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças disponíveis na Abx Contempo (@abxcontempo), exceto a calça em crochê da Caffé Canela Biquínis (@caffecanelabiquinis)