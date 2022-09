INSS abre mil vagas com salário de R$ 5.905,79

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está com 1.000 vagas abertas para o cargo de Técnico do Seguro Social. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter concluído o curso de ensino médio ou curso técnico equivalente. Desse total, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para pessoas negras.

Os aprovados serão lotados em qualquer Agência da Previdência Social constante da relação inserida no edital, coincidindo com a Gerência Executiva do órgão (GEX) à qual optou por concorrer. A remoção, no entanto, não será efetuada antes de conclusão do estágio probatório.

Com uma exigência pequena, o certame atrai pelo valor de remuneração inicial, previsto para até R$ 5.905,79 (vencimento básico de R$ 712,61, acrescido da Gratificação de Atividade Executiva – GAE, no valor de R$ 1.140,18, da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, de até R$ 3.595,00, e do auxílio alimentação, no valor de R$ 458,00). A carga horária é de 40 horas semanais.

Além do ensino médio, os candidatos também precisam ter nacionalidade brasileira ou portuguesa; estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos políticos; ter idade mínima de 18; possuir aptidão física e mental e, no caso do sexo masculino, estar quite com o serviço militar obrigatório.

Constituída de provas objetivas e de curso de formação, as avaliações para o concurso do INSS estarão sob a responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições poderão ser feitas até às 18h do dia 3 de outubro de 2022, com uma taxa de R$ 85,00 e os interessados podem se candidatar por meio do acesso à página eletrônica do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22).

Vale salientar que os candidatos que possuírem inscrição no CadÚnico e/ou sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão entrar com pedido de isenção da taxa.

As provas escritas do concurso INSS serão aplicadas em todos os estados e também no Distrito Federal. Confira as cidades de prova: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Macapá (AP), Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista (BA), Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Anápolis, Goiânia (GO), Imperatriz, São Luís (MA), Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha (MG).