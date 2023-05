Instagram permite GIFs em comentários de fotos e vídeos da plataforma

O GIFs foi aceito pelo Instagram em comentários de fotos e vídeos, como o Reels. O recurso foi anunciado por Adam Mosseri, chefe da plataforma, nesta terça-feira (16).

O lançamento não será apenas para os usuários do Beta, e sim, global, para todos os internautas, segundo a assessoria da Meta em conversa ao G1.

"Agora você pode postar um GIF como um comentário em todos os posts de feed e Reels no Instagram. Estamos empolgados em oferecer às pessoas uma maneira nova e divertida de interagir com amigos e criadores", disse um porta-voz da empresa.

A compra os GIFs foi através do Giphy, que agora é da Meta. A empresa conseguiu fazer a compra em 2020 com um acordo milionário de US$ 400 milhões.