Instagram: usuários relatam falhas e perda de acesso às contas

Usuários do Instagram usaram outras redes sociais para relatar dificuldades no uso da plataforma. Através do Twitter, pessoas demonstravam sua insatisfação por não conseguir acessar suas respectivas contas e não receberem suporte do Instagram. Segundo eles, a mensagem que recebiam era "Ajude-nos a confirmar que esta conta é sua".

Conforme os usuários, após visualizar o aviso, é enviado um código de segurança por e-mail ou SMS, mas não conseguem concluir o login. Alguns, inclusive, reclamam que o e-mail informado no aplicativo não corresponde ao endereço de e-mail informado por eles.

Eu quero minha conta de volta.

Meu login e senha estão corretos e vocês ficam nessa frescura.

#instagramdown pic.twitter.com/rXVnMSUdyA — Fernnanda Rocha (@r_fernnanda) December 23, 2019

De acordo com o site Down Detector, que monitora problemas e tempo de inatividade de outros sites e plataformas e oferece informações em tempo real, o Instagram teve um pico de notificações no início da tarde, quando recebeu 148 notificações por volta das 13h. Essas notificações são fornecidas por usuários que indicam os problemas encontrados na plataforma. Cerca de 91% dos problemas notificados dizem respeito ao acesso à conta.

O POVO procurou a assessoria de imprensa do Instagram, através de e-mail, questionando sobre o motivo dos problemas e um possível prazo para resolução das reclamações apresentadas. Não houve resposta até o fechamento desta matéria.

Ao portal Tecnoblog, a rede social informou estar ciente "de que algumas pessoas têm encontrado dificuldades em acessar suas contas" e que estão trabalhando para resolver o problema "o mais rápido possível". As informações são do Jornal O Povo.