Instagram, Whatsapp e Facebook têm instabilidade e problema para carregar fotos

Os usuários do Facebook, Instagram e Whatsapp estão tendo de enfrentar instabilidade nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (3). De acordo com relatos, não está sendo possível postar fotos nos stories nem no feed do Instagram. No Whatsapp, imagens, áudios e figurinhas não têm seu carregamento concluído com sucesso.

O Facebook também enfrenta instabilidade hoje, e exibe erro ao carregar imagens na linha do tempo ou em perfis. Espaços em branco aparecem no lugar de fotos de capas e publicações novas, por exemplo.

(Foto: Reprodução)

O problema afeta os apps para celular Android e iPhone (iOS), além da versão web.

No Instagram, ao tentar publicar fotos, o app exibe uma mensagem de erro: “Falha ao carregar. Tentar novamente”. De acordo com notificações do Downdetector, site que reúne problemas em serviços digitais, o bug na rede social de foto começou a partir das 10h, e está ocorrendo não só no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa.

A maior parte das reclamações circula no Twitter, que não apresentou problemas. O Downdetector registrou pico de mais de 500 notificações de erro a partir das 10h.