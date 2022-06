Instituto Cervantes reinaugura biblioteca

O Instituto Cervantes de Salvador, na Ladeira da Barra, reinaugura hoje a sua biblioteca, com mais de sete mil exemplares em língua espanhola, além de um acervo digital de 14 mil itens, incluindo raridades. A cerimônia acontece às 18h30, para convidados. O acesso à biblioteca, no entanto, é para todo o público, com funcionamento de segunda a sexta.

O evento de reinauguração será marcado também pelo lançamento da primeira obra do escritor José García Nieto (1914-2001) com tradução para a língua portuguesa: Às Margens Do Douro - Pequena Antologia Poética de José García Nieto. As traduções dos poemas foram feitas por poetas baianos, convidados para esta homenagem na publicação, que estará disponível também no acervo da biblioteca. A obra não será vendida.

Também hoje, será inaugurada no Instituto Cervantes Salvador a exposição Às Margens Do Douro - Vida e Obra de José García Nieto. Com visitação gratuita e aberta ao público, a mostra fica em cartaz até 22 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 18h, com representação de trabalhos importantes e detalhes sobre a vida deste artista espanhol.

Na cerimônia de reinauguração, estarão algumas autoridades locais e internacionais, como o Diretor dos Institutos Cervantes no mundo, o poeta espanhol Luis García Montero. O evento também receberá representantes da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado, além do embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García Casas.

Biblioteca José García Nieto

Local: Sede do Instituto Cervantes de Salvador (Av. Sete de Setembro, 2792 - Ladeira da Barra)

Inauguração: terça (21), 18h30, para convidados

Acesso ao acervo: 9h às 12h e 14h às 18h, de segunda a sexta

Para acessar os serviços de empréstimo, é necessário ser titular da carteira da biblioteca

Exposição “Às Margens Do Douro - Vida e Obra de José García Nieto”

Quando: Terça (21) a 22 de julho

Horário: Segunda a sexta, de 9h às 18h

Local: Sede do Instituto Cervantes de Salvador (Av. Sete de Setembro, 2792 - Ladeira da Barra)