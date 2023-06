Instituto de Cegos da Bahia faz campanha para ampliar atendimentos; Veja como ajudar

Todos os anos, são realizados 256 mil procedimentos e 56 mil baianos têm atendimento garantido. Os dados quantitativos dizem respeito aos serviços que o Instituto dos Cegos da Bahia (ICB) presta à sociedade. No entanto, há também o suporte, acolhimento e o trabalho voltado para autonomia de cada paciente que não podem ser medido por números.

A organização completa 90 anos de trabalho em 2023 e faz campanha de arrecadação para ampliar suas ações. Isso porque, apesar de atender quase 5 mil pessoas ao mês, o instituto tem uma longa fila de espera à sua porta.

"Abrimos vagas para atendimento no 1° dia de cada mês e, dois dias depois, já esgotam todas disponíveis. Ou seja, ainda há muita gente que não conseguimos ajudar", diz Heliana Diniz, presidente do ICB.

Entre os serviços prestados pela instituição, estão exames oftalmológicos, terapia ocupacional, oficina braile, aulas de música, assistência social, psicologia e atividades esportivas. Tudo isso destinado às pessoas com deficiência visual, seja ela parcial ou completa. Com a campanha, a expectativa é dobrar o número de atendimentos. Por isso, o instituto disponibiliza para doação o Pix do instituto pelo número (71) 98817-3193 e também no site da organização.

A direção explica que os valores ajudarão a ampliar a estrutura de um novo andar no prédio anexo, além de modernizar os equipamentos. "Vamos construir um novo andar para novos consultórios e precisaremos de novos equipamentos. Só esse prédio tem mais de 60 anos, é necessário adequações estruturais e equipamentos em pleno funcionamento para oferecer um serviço melhor", ressalta Heliana. Para garantir as melhorias, o ICB precisa arrecadar R$ 20 milhões. Até agora, eles contam apenas com R$ 3 milhões, provenientes de emendas parlamentares.

O objetivo é que o dobro de pessoas tenham acesso a experiências como a de Zelma Maria de Souza, 63 anos. Ela perdeu a visão com 52 anos, mas só encontrou o ICB há dez meses. Tempo suficiente para que chame o local de casa e enumere aprendizados que teve por lá.

"Já passei por consulta, massoterapia, alongamento, pilates e outros atendimentos. Aqui me sinto acolhida, me sinto em casa. Torço para o final de semana passar rápido e chegar o dia de retornar. Venho sempre de segunda a quinta e até forró estou dançando", conta.

Quem também é só elogios para o instituto é Sandra Villas-Boas, 60, que aproveita os serviços do local há três anos. Quando chegou no ICB, ela não sabia ler ou escrever, nem tinha acesso a lazer. Agora, tem tudo isso e não pretende ficar sem. "Aprendi tudo aqui. Estudo braile, escrita cursiva, teclado e até percussão. Por isso, estou aqui de segunda a quinta. Já sei ler e escrever direitinho, faço música bonita. É o melhor lugar para mim e quero ficar!", afirma.

Sandra Villas-Boas está no instituto há três anos e descobriu um novo mundo com inclusão e novos prazeres (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Comemorações

Tanto Sandra como Zelma têm aproveitado ainda mais o tempo no instituto. Isso porque, além da campanha, há uma série de ações para comemorar os 90 anos da organização. No início de maio, por exemplo, houve mutirão de saúde aberto também à comunidade da região do Barbalho, onde está localizada a sede do ICB.

Nesta quinta-feira (1°), foi realizado um outro mutirão com atendimentos para medir a glicemia, verificar a saúde bucal, aferir a pressão arterial, massoterapia e alongamento. Os atendimentos foram exclusivos para os beneficiados e seus familiares.



Lucilene dança com o filho Lucas no mutirão e celebra o acolhimento encontrado no ICB (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Lucilene da Silva, 53, frequenta o instituto há quase 15 anos, desde quando o seu filho Lucas da Silva Oliveira, 14, nasceu. Para ela, o acolhimento com os familiares que foi realizado no mutirão desta quinta é uma amostra do cuidado da organização com quem acompanha os usuários.

"Sempre foi assim, a gente ganha muito com o espaço. Aqui passo por psicóloga e oftalmologista. Fora o carinho que todos eles aqui têm conosco. É um lugar onde nos sentimos incluídos, tudo é feito para nós. Espero que mais gente tenha a oportunidade de passar nesse local", completa. Ao longo do ano, as atividades que marcam o aniversário terão continuidade e serão desenvolvidas junto à comunidade.

Como doar

Pelo Pix:

71988173193



Pelo site:



doeagora.institutodecegosdabahia.org.br