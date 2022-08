Instituto Flávia Abubakir expõe imagens históricas de Salvador no Cine Glauber

O Sebo Galáxias e o Instituto Flávia Abubakir inauguram na quinta-feira (18), às 18h32, no Cine Metha Glauber Rocha, a exposição "Minha Cidade, Minha História", que reúne parte do acervo da Coleção Flávia e Frank Abubakir, com imagens que registram a evolução do Centro Histórico de Salvador e buscam promover diálogo com o momento atual.



A mostra ficará no hall do próprio cinema e é composta por fotografias e desenhos, como a ilustração "Urbs Salvador", do holandês Arnoldus Montanus, de 1671, um dos mais importantes registros da cidade colonial, e que serviu de base para outras ilustrações posteriores, assim como uma fotografia da Praça Municipal em 1934, registro de Trajano Dias, onde o edifício da Câmara de Vereadores aparece com a fisionomia da época, em estilo eclético.

Imagem: Acervo Instituto Flávia Abubakir

"Esta exposição é a primeira de uma série. E para nós é importante reativar o complexo do cinema também como espaço expositivo", diz Claudio Marques, diretor do Cine Metha Glauber Rocha.



Na noite de abertura, será exibido o filme "Toponímia da Cidade do Salvador", de Carolina Canguçu, feito a partir das explicações do historiador Cid Teixeira, e na voz do próprio, a respeito das origens dos nomes de ruas e bairros.



O Instituto Flávia Abubakir, mantenedor da coleção e apoiador do Sebo Galáxias, disponibiliza desde abril o seu acervo com mais de 10 mil peças para consulta de especialistas e busca também, com esta mostra, aproximar a população dos registros da maior coleção de iconografia baiana no mundo. Recentemente, foi somado ao acervo um mapa de Salvador de 1624, o registro mais antigo da cidade, que lança luz em várias questões históricas.



"No decorrer da exposição teremos várias atividades correlatas, como um bate-papo aberto entre o vereador André Fraga e o jornalista Daniel Brito, sobre transporte público, meio-ambiente urbano, direito à cidade etc. Nossa intenção é interferir diretamente na gestão da cidade, não apenas criticando, mas propondo. O historiador Jaime Nascimento também já confirmou uma palestra sobre o Teatro São João, seu objeto de estudo e paixão", diz James Martins, curador do Galáxias.



Todas as atividades são de acesso gratuito.



Serviço

O quê Exposição "Minha Cidade, Minha História", Coleção Flávia e Frank Abubakir

Onde: Cine Metha Glauber Rocha

Quando: 18 de agosto (quinta-feira), às 18:32

Quanto: De graça.



