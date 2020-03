Instituto Geográfico e Histórico da Bahia lança Tour Virtual 360º

Entidade cultural mais antiga do estado, com 125 anos de funcionamento ininterrupto, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia pode ser visitado e um tour virtual 360º durante a pandemia do novo coronavírus, que obrigou a suspensão das atividades de uma série de espaços culturais.

Até que o funcionamento seja retomado, o público terá a oportunidade de visitar pela internet a Hemeroteca (coleção de jornais), Biblioteca Ruy Barbosa, Arquivo Histórico Theodoro Sampaio, Salão Nobre, Museu, além da famosa vista da Cúpula, com imagem geral do Centro da Cidade do Salvador.

(Foto: Divulgação)

O tour foi produzido pelo Bahia View 360, com fotos captadas por Henrique Muccini, e mostra as principais instalações do Instituto, com curiosidades sobre o seu acervo. Para acessar, clique aqui.

Fundado em 13 de maio de 1894, o IGHB possui a maior coleção de jornais, e o maior acervo cartográfico do Estado. Na Biblioteca Ruy Barbosa e Arquivo Histórico Theodoro Sampaio estão milhares de títulos e imagens à disposição do pesquisador. É o guardião do Pavilhão 2 de Julho, no Largo da Lapinha, onde estão os dois principais símbolos da maior festa cívica do país: o Caboclo e a Cabocla.