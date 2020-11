Instituto Goethe exibe filmes alemães e argentinos com direção feminina

O drive-in do Goethe-Institut terá neste mês uma programação dedicada a produções da Alemanha e da Argentina, todas dirigidas por mulheres. As Filhas do Fogo, da argentina Albertina Carri, é a atração desta quinta (12). No filme, de tom erótico, três mulheres de meia-idade, insatisfeitas com suas próprias vidas, se encontram por acaso, bem longe de suas casas, e começam a se relacionar. Quando percebem que estão livres daquilo que acreditam ser regras sociais possessivas, elas decidem formar um grupo cujo propósito é libertar outras mulheres que estejam passando pelos mesmos problemas.

Zama, que será exibido na sexta (13), é o primeiro filme de época de Lucrecia Martel. No fim do século XVIII, Don Diego de Zama é um oficial da Coroa Espanhola que deseja partir para Buenos Aires. Ele se junta a um grupo de soldados à caça de um perigoso bandido e explora terras distantes habitadas por índios selvagens.

Na próxima semana, serão exibidos dois filmes alemães: Kokon e Sangue de Pelicano. O primeiro mostra a vida de Nora, uma garota de 14 anos que vive em Berlim e conhece as primeiras experiências da adolescência, como as drogas, as paixões e a menstruação. Em Sangue de Pelicano, de Katrin Gebbe, uma mulher adota uma criança que sofre de uma doença que a impossibilita de estabelecer conexões emocionais ou sentir empatia. Quando a garota mostra comportamento violento e antissocial, a mãe precisa decidir se deve ou não ficar com ela.

Serviço

Local: Estacionamento do Goethe-Institut Salvador-Bahia (Acesso pelo Vale do Canela)

Quando: Quintas e sextas-feiras, 20h

Ingresso: R$ 10 por carro (até quatro pessoas)

À venda apenas em sympla.com.br

Programação



12 de novembro (quinta-feira), 20h

As Filhas do Fogo (2018), de Albertina Carri

Drama/Erótico | 115 minutos | Argentina | Classificação indicativa: 18 anos

13 de novembro (sexta-feira), 20h

Zama (2018), de Lucrecia Martel

Drama/Cinema de época | 115 minutos | Argentina | Classificação indicativa: 14 anos

19 de novembro (quinta-feira), 20h

Kokon (2020), de Leonie Krippendorff

Coming-of-age / LGBT | 95 minutos | Alemanha | Classificação indicativa: 12 anos

20 de novembro (sexta-feira), 20h

Sangue de Pelicano (2019), de Katrin Gebbe

Drama | 121 minutos | Alemanha | Classificação indicativa: 16 anos