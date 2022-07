Integrado da banda Mirror atingido por telão pode ficar tetraplégico

O integrante da boy band Mirror pode ficar tetraplégico. Mo Lee Kai-yin, de 29 anos, foi atingido na quinta-feira (28) por um telão durante um show em Hong Kong. O rapaz está internado na UTI em estado grave e pode perder os movimentos do pescoço para baixo.

Mo Lee teve a terceira e a quarta seção das vértebras cervicais deslocadas pelo impacto do telão em seu corpo, informou uma fonte médica ao Sunday Chinese Morning Post. O artista também sofreu lesões na cabeça e os pulmões. Por conta de uma hemorragia cerebral, Mo Lee precisou passar por uma cirurgia de 8h nesta sexta-feira (29).

Feridos

Chang Tsz-fung, de 29 anos, que também ficou ferido no acidente precisou ser hospitalizado, mas já recebeu alta.

O presidente da PCCW, organizadora do evento onde o acidente aconteceu, se comprometeu a pagar todas as despesas médicas do artista.

Acidente

Mo Lee Kai-yin ficou gravemente ferido depois que o telão desabou e esmagou um membro da boy band Mirror durante um show no Coliseu de Hong Kong, na China. Dois integrantes do grupo se feriram e, ao menos, três pessoas ficaram machucadas.

Os 12 integrantes do Mirror estavam se apresentando quando um dos cinco telões se soltou e caiu sobre os artistas.