Integrante da equipe de Péricles é espancado até a morte em SP

Edu Pachará, integrante da equipe do músico Péricles, morreu, aos 32 anos, após ter sido agredido em um posto de gasolina em Mauá, na Grande São Paulo, na noite do último domingo (14). O agressor já foi identificado. A informação é do g1.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Edu chegou ao posto em um carro e aparentava estar embriagado, quando a frente do carro teria encostado em engradado de cerveja que estava ao lado da loja de conveniência.

Quando saiu do veículo, foi agredido com três socos no rosto por um homem. Ele ainda não foi ouvido pela polícia. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em seguida. A causa da morte teria sido traumatismo cranioencefálico.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte pelo 1º Distrito Policial de Mauá. "As investigações estão em andamento para identificar o autor. Além disso, ressalta-se que a natureza criminal pode mudar no decorrer do inquérito, sem prejuízo às investigações".

Homenagem de Péricles

Em seu Instagram, Péricles prestou homenagem ao amigo: "Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta ???? A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficaram guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos ????", escreveu o cantor.