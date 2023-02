Integrante de grupo criminoso especializado em roubo de celulares é presa em Salvador

Uma integrante de um grupo criminoso especializado em furtar celulares durante grandes eventos foi presa por equipes da 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio, em Salvador, nesta terça-feira (14). A captura é resultado do trabalho do Setor de Investigação da unidade, após casos ocorridos no Festival da Virada e Festival de Verão, entre dezembro e janeiro.

Os policiais civis identificaram o modus operandi da organização e chegaram até uma mulher de 40 anos, com mandado de prisão em aberto por furto qualificado e associação criminosa. De acordo com a apuração, o grupo subtraía os telefones em eventos como shows e festas populares e realizava transações financeiras por meio dos aplicativos do celular, conforme explicou o delegado Carlos Freitas, titular da 9ª DT.

"Além de realizarmos a prisão dela, conseguimos identificar alguns integrantes da organização criminosa, que já se planejava para agir durante os dias de Carnaval. Começamos este trabalho ainda na virada do ano, no Festival da Virada, e começamos a identificá-los. Alguns deles chegam a ter 30 passagens pela Polícia. Já pedimos a prisão preventiva de mais três integrantes do grupo", afirmou.

O Setor de Investigação apurou ainda que a organização realizava inclusive viagens pelo Brasil para praticar os crimes em festas de outros estados. A mulher presa realizou exames de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário.