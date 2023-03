Integrante de grupo k-pop pede desculpa por blusa com suástica 

Chaeyoung, uma das nove integrantes do grupo feminino de k-pop Twice, publicou em seu perfil no Instagram um foto em que estava vestida com uma camisa que ilustrava a suástica, um dos símbolos mais notáveis do nazismo.

Com a postagem da idol, os fãs do grupo notaram a roupa e solicitaram que a Chaeyoung apagasse a imagem, iniciando uma discussão nas redes sociais sobre ela ter reconhecido ou não o símbolo estampado em sua roupa.

"O que quer que vocês estão dizendo não é desculpa. Esse é um símbolo de ódio bastante conhecido e ver ela usando isso por aí é extremamente desanimador", escreveu um usuário no Twitter. Logo após, os internautas acharam outras fotos de Chaeyoung vestindo a camisa, mas que havia passado despercebido pois a estampa com a suástica estava coberta.

"A Chaeyoung realmente abriu o guarda roupa pegou uma blusa com o maior símbolo de ódio da História dias depois de ter usado outra blusa anti semita e saiu tranquila pelas ruas dos EUA. Achou que seria algo ótimo para compartilhar no Instagram e ainda tem gente defendendo", comentou outro fã, em resposta a quem defendia a escolha da blusa pela artista.

Chaeyoung: QAnon, extrema-direita e pedido de desculpas

Formado em 2015, o Twice está nos Estados Unidos para promover o novo álbum em inglês “Ready to Be”. Em uma das apresentações do grupo de k-pop, Chaeyoung usou uma blusa com estampa que representava o “QAnon”, nome dado ao movimento conspiratório da extrema-direita estadunidense que esteve envolvido no ataque ao Capitólio, ocorrido em janeiro de 2021.

Algum tempo depois, a artista sul-coreana apagou a publicação que continha a foto com a blusa que fazia apologia ao nazismo. No início da noite desta terça-feira, 21, a idol publicou um comunicado se retratando pela escolha da roupa e pedindo desculpas por não ter notado a estampa que vestia.

“Peço sinceras desculpas pela postagem no Instagram. Não reconheci corretamente o significado da suástica na camiseta que usava. Peço perdão por não ter revisado com atenção, causando preocupação. Irei prestar atenção absoluta no futuro para evitar situações similares. Sinceramente peço perdão de novo”, escreveu Chaeyoung.