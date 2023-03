Integrantes da Bamor são detidos após serem flagrados com explosivo

Seis integrantes da Bamor foram detidos, na tarde deste domingo (5), após serem encontrados com explosivo e entorpecentes. Eles foram flagrados em um ônibus, por equipes da Operação Gêmeos, após denúncias.

Depois de serem flagrados no coletivo que estava na rua Nilo Peçanha, bairro da Calçada, o grupo foi conduzido para Central de Flagrantes.

No sábado (4), equipes da Operação Apolo da Polícia Militar interceptaram quatro integrantes da Bamor, com pedaços de madeira e arma de choque. O grupo se preparava para atacar rivais da Imbatíveis, no bairro do Imbuí.

O quarteto estava em um veículo modelo C3, quando foi abordado. Aos PMs eles confessaram que iriam atacar integrantes da Imbatíveis e que, momentos antes, tinham tomado o boné de um torcedor rival.

Os quatro integrantes da Bamor foram apresentados na Central de Flagrantes e o veículo encaminhado ao pátio da Transalvador, pois estava com documentação irregular.