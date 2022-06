Integrantes de facção filmam "interrogatório" de jovem de 18 anos antes de matá-lo em Fortaleza

Integrantes de facção criminosa gravaram um vídeo interrogando um jovem durante a noite do último domingo (29). Na manhã do dia seguinte, Erivelton Lopes Inácio, de 18 anos, foi encontrado morto nas pedras, despido e amarrado, na faixa de areia da praia, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza.

Em vídeo obtido pelo O POVO, o rapaz aparece sendo questionado por criminosos. Nas imagens, ele relata que é morador da Aerolândia, que não tem envolvimento com facções e que o nome dele é Erivelton Lopes Inácio.

A vítima é então indagada sobre o local onde estaria ingerindo bebida alcoólica. Ele aponta para o lado e diz que "bebia ali", que estava com amigas e que todos poderiam confirmar que ele não participava de organizações criminosas.

O corpo de Erivelton foi encontrado nas pedras e apresentava marcas de violência. No vídeo, ele aparece vestido, mas o corpo foi encontrado sem roupas e coberto apenas por um papelão nas partes intimas. Ele teria sido vítima de espancamento e estava com ferimentos na região da cabeça.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o caso no bairro Cais do Porto. O rapaz foi localizado na faixa de areia nessa segunda, 30, conforme o órgão.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. O caso é investigado pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, unidade que realiza diligências para elucidar os fatos", informa.

A matéria foi originalmente publicada no Jornal O Povo.