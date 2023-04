Integrantes de quadrilha responsável por mortes e tráfico são presos na Bahia

Dez pessoas foram presas no última sexta-feira (14) por integrar uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e homicídios na região de Juazeiro e na microrregião do Vale do São Francisco, no norte da Bahia, a pedido do Ministério Público estadual (MP-BA).

Sete prisões ocorreram no Conjunto Penal de Juazeiro e três nas cidades de Juazeiro, Casa Nova e Camaçari. As prisões preventivas são um desdobramento da Operação Holanda da Polícia Civil, com apoio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigação Criminal Norte (Gaeco Norte).

Além dos 10 mandados de prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar. Jefferson da Silva Pereira, Valtemir Antônio de Souza Filho, Tércio Michael de Jesus Pimentel, Luís Salustiano dos Reis Magalhães Amorim, Lucas de Souza Castro, Paulo Henrique Nascimento de Oliveira, Maria Eduarda Pereira Silva, Larissa Cardoso Leite, Juliana de Lima Alves e Girlaide de Lima Gomes ficarão detidos de forma preventiva, até o julgamento, para não atrapalhar as investigações.

De acordo com a denúncia do Gaeco Norte, desde setembro de 2022 até hoje, os denunciados, “de modo livre e consciente e em comunhão de desígnios”, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa em Juazeiro, para, “de modo estruturado e com divisão de funções”, praticar diversos crimes com emprego de arma de fogo e com conexão com outras organizações criminosas independentes. O grupo foi descoberto com base nas investigações da morte de Ycaro Emanuel Lima Alves, encontrado morto na zona rural de Juazeiro. Segundo a denúncia, a investigação revelou que a morte foi provocada por disputa de tráfico de drogas.