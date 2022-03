Integrantes do Calcinha Preta se estranham na TV; veja

Os integrantes da banda Calcinha Preta participaram, nesta quarta-feira (30), do programa Encontro com Fátima Bernardes, e em um dos momentos, uma leve tensão se construiu em uma discussão sobre como cada um estava seguindo a vida, após a partida de Paulinha Abelha, cantora que faleceu este ano.

“O que eu aprendi foi: a vida é hoje, agora, já. Eu decidi que eu vivo agora que nem uma louca, intensamente. Quero pra mim toda a felicidade, pros meus amigos, e pra todos os fãs, a banda, pra todo mundo: toda a felicidade que lhe couber, agarre, abrace”, refletiu Silvânia.

Daniel, entretanto, faz uma observação sobre a fala da colega: "Agora cuidado com os princípios né? Porque se a gente quebrar um princípio a gente sabe que lá na frente pode ter uma recompensa…”

Os dois tentam se explicar após a fala, no que se atrapalham, e as falas ficam cortadas, um por cima do outro, quando Silvânia repreende o companheiro de banda: “Mas viver feliz não é quebrar princípios, Daniel".

Ela continua: "Viver feliz é viver feliz corretamente, não incorretamente”. Após a fala, ele responde: “É isso que eu tô falando".

Fátima intervém: “Mantendo os princípios fazendo o melhor possível, né?”, no que os dois concordam. A apresentadora, em seguida, finaliza o programa, pedindo para que a banda cante a música "Paulinha", em homenagem à cantora.

A banda voltou a se apresentar em shows esse mês.

Veja o momento: