Inteligência está investigando ataque hacker, afirma Rui Costa

O governador Rui Costa afirmou nesta quinta-feira (20) que a inteligência já está investigando a origem dos ataques hackers a 21 sites institucionais do governo do estado: "Conversei hoje com o pessoal da segurança, para colocarmos a inteligência para tentar descobrir a origem do ataque e, eventualmente, abrir processo criminal responsabilizando essas pessoas", afirmou.

Ele explicou que os sites invadidos não tiveram dano estrutural no funcionamento: "Nada relevante, apenas relacionado às paginas da internet, sem nenhuma agressão à banco de dados e informações de pessoas físicas e jurídicas". Alguns sites ainda estão fora do ar no início da tarde desta sexta-feira.

De acordo com o Governo da Bahia, voltarão a funcionar normalmente ao longo do dia. O governador ainda aproveitou a oportunidade para ironizar o ataque, dizendo que os hackers estão "cada vez mais politizados".

Rui Costa também falou sobre o conteúdo do ataque, que comparou a situação da segurança pública da Bahia com a do Rio de Janeiro. Rui disse que a comparação é indevida, uma vez que não há padronização de critérios de avaliação de lançamento dos dados pelos estados. "Se alguém é achado boiando em uma lagoa com afundamento de crânio, os estados podem lançar isso de formas diferentes. Um pode dizer assassinato, outro pode lançar 'morte a investigar', enquanto isso, o óbito não é lançado como homicídio", exemplificou o governador.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.