Inter anuncia suspensão de sócia envolvida em agressão no Gre-Nal

Uma cena lamentável marcou o empate por 1x1 entre Inter nacional e Grêmio, sábado (20), em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, uma torcedora e um garoto gremistas comemoravam o resultado com uma camisa tricolor quando foram hostilizados por colorados no Beira-Rio. O incidente aconteceu em setor destinado à torcida mandante, no caso o Inter, e funcionários tiveram que inter vir para controlar a situação, que ocorreu quando as pessoas já deixavam o estádio.



Os torcedores do Inter nacional arrancaram a camisa gremista da dupla visitante. O garoto começou a chorar, enquanto uma colorada agride a torcedora gremista com empurrões e tapas violentos.



Em função do incidente, o Internacional anunciou, em nota oficial, a suspensão da torcedora já identificada, que é sócia do clube, e afirmou que os outros dois envolvidos foram denunciados à ouvidoria e serão julgados pelo Conselho Deliberativo.

Antes, o presidente do Inter , Marcelo Medeiros, havia se pronunciado através das redes sociais. além de prometer tomar as medidas cabíveis, ele informou que "para abrandar a situação tensa, o funcionário do clube conduziu a retirada da mãe e da criança com segurança até a retirada do estádio, devolvendo a camisa".



Já o supervisor do departamento do torcedor gremista, Thiago Floriano, disse que o clube tricolor manterá contato para ajudar a criança a lidar "da forma mais saudável possível com a situação".

Confira a nota do Internacional na integra:

"Após os fatos ocorridos ao final do clássico Gre-Nal do último sábado (20), o Sport Club Internacional analisou as imagens e determinou a suspensão temporária da sócia envolvida no ato.

Além da torcedora, os outros dois envolvidos também foram denunciados à Ouvidoria do Clube para abertura de processo disciplinar, que será analisado e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo.

Informamos também que as imagens e as identificações serão entregues à Promotoria Especial do Torcedor do Ministério Público.

Ressaltamos, mais uma vez, que o Clube do Povo não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação".