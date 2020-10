O artilheiro do Brasileirão usou a cabeça, literalmente, para recolocar o Internacional na vice-liderança do campeonato. Com gols de Thiago Galhardo, o Inter quebrou a série de quatro jogos sem vitórias ao bater o Red Bull Bragantino por 2x0 na noite desta quinta-feira (8), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A partida encerrou a 14ª rodada. Veja os gols do artilheiro da competição, que agora tem 12 ao todo: