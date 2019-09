Inter bate o Cruzeiro e avança pra encarar o Athletico na decisão

Não faltou emoção no embate entre Internacional e Cruzeiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Após vencer a partida de ida da semifinal, em Belo Horizonte, por 1x0, o colorado tinha uma boa vantagem para a volta e, mesmo assim, não vacilou e foi pra cima dos mineiros. Na noite desta quarta-feira (4), triunfo de 3x0, com dois gols do peruano Guerrero e um do volante Edenílson.

O terceiro tento, por sinal, foi um golaço de cobertura. Edenílson recebeu lançamento de Cuesta aos 44 do segundo tempo e deu um toque por cima do goleiro Fábio, que nada pôde fazer no lance.

Na decisão, o colorado irá encarar o Athletico Paranaense, que eliminou o Grêmio na outra semifinal. Os jogos serão disputados nas próximas duas quartas-feiras e a CBF irá sortear a ordem dos mandos de campo nesta quinta (5).

Campeão em 1992 numa final diante do Fluminense, o Inter bateu na trave na temporada 2009, quando perdeu para o Corinthians. Agora, tem a chance de buscar o bicampeonato mais uma vez e, de quebra, voltar a Copa Libertadores da América, onde acabou eliminado na temporada atual para o Flamengo, nas quartas de final.